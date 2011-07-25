В Севастополе перехвачен вывоз секс-танцовщиц в Южную Корею

Севастопольская милиция предупредила незаконный вывоз в Южную Корею 5 девушек с разных регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, девушкам была обещана работа танцовщицами в баре, а также, по желанию, работа по оказанию сексуальных услуг обеспеченным клиентам.

В УМВД также сообщили, что задержана 29-летня севастопольчанка Л., организатор вывоза девушек, против нее возбуждено уголовное дело.

Злоумышленницу задержали в аэропорту «Борисполь», как только она и девушки прошли пограничный и таможенный контроль. «Для большинства девушек было большой неожиданностью, что их как живой товар перевозили за границу, а те условия работы и проживания, о которых рассказывала Л., на самом деле не соответствуют действительности», – говорится в пресс-релизе УМВД.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники УМВД Украины в Севастополе выражают благодарность отдельному контрольно-пропускному пункту «Киев» за оказанное содействие, отмечается в сообщении.