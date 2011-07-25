Как проводят досуг украинские студенты

Студенты предпочитают свободное время проводить в обществе друзей, книг или компьютера.

Об этом свидетельствуют результаты годовой программы международных социологических исследований Института Горшенина «Студенты – образ будущего», переданные агентству УНИАН

В частности, согласно исследованиям, проведенным в Польше, Украине, России и Казахстане, большинство студентов в свободное время предпочитают встречаться с друзьями (Польша – 83,5%, Украина и Россия – по 79,9%, Казахстан – 59,6%).

Польские студенты также любят на досуге слушать музыку (63,8%) и читать книги, газеты, журналы (56,2%), а молодежь Казахстана предпочитает заниматься домашними делами (54,6%) и чтением книг, газет, журналов (46,4%).

При этом более половины российских и украинских студентов тратят свободное время на компьютерные игры и Интернет (Россия – 57,5%, Украина – 51%), также половина россиян проводит свободное время, занимаясь домашними делами (52,5%), а половина украинцев (50,4%) – слушая музыку.

Комментируя результаты исследования, директор Института философии НАН Украины, доктор философских наук Мирослав ПОПОВИЧ отметил, что, несмотря ни на что, личное общение остается основой культурного мира. «Что меня радует и всех объединяет – самое бесспорное увлечение молодежи – совместное времяпровождение. Все поголовно, в одинаковой степени, у нас и на Западе любят общаться», - отметил он.

М.ПОПОВИЧ обратил внимание, что общение в Интернете – это сейчас едва ли не основной канал общения и времяпровождения.

«А вот дальше идет чтение. Чтение оказалось очень устойчивым элементом времяпровождения молодых людей, правда, самое интересное заключается в том, что они читают: журнальчики типа «Плейбой», детективы или серьезную литературу», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что очень много молодых людей любят слушать музыку – и в Украине, и в Польше. «Где они слушают музыку? Тут очень любопытные вещи. Наши слушают радио на кухне, европеец и американец – в машине, и поэтому сам по себе факт, что информация поступает через телевидение и главным образом через радио, по-разному звучит в различных странах», - сказал М.ПОПОВИЧ.

По его мнению, по образу жизни украинская молодежь ведет себя так же, как и молодежь западных соседей Украины. «Можно сказать, что весь культурный мир будет смещаться куда-то в сторону Интернета, но вместе с тем, основой останется личное общение», - заключил ученый.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина: http://institute.gorshenin.ua/