Посреди Днепра установят памятник «Редкой птице»?

В Киеве могут воспроизвести композицию, которая будет символизировать слова Николая Гоголя о «Редкой птице», которая может долететь только до середины Днепра.

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Главные памятники и исторические места находятся на правом берегу Киева, некоторые на левом, но установить памятник прямо посреди Днепра не приходило в голову никому. Очень приятно, что «Студія мистецьких ініціатив» предложила воплотить эту креативную идею, которая станет еще и способом увековечивания идеи украинского писателя Н.Гоголя, любившего, знавшего Киев и неоднократно в нем бывавшего», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат сообщил, что постамент для этого символического знака уже готов. «Композиция в виде птицы может быть установлена на базе остатков Николаевского моста, который подорвали во время Великой Отечественной войны. От него остался один из быков посреди Днепра», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

«Но, пока до реализации этого проекта нужно решить несколько вопросов. И это даже не финансирование, а решение прав собственности на никому не нужный еще до недавнего времени бык. Пока киевская власть не имеет информации о том, кто же является собственником разрушенной опоры моста. Надеюсь, этот вопрос будет улажен до осени и тогда «Редкая птица» может появиться посреди Днепра к Евро -2012», - выразил надежду А.БРИГИНЕЦ.

Депутат уверен, что упоминание о «Редкой птице» появятся в программе речных экскурсий по Днепру. Возможно, даже на ее фоне полюбят фотографироваться молодожены, имеющие обычай приезжать к памятнику основателей Киева.

Как напоминает пресс-служба, Н.Гоголь, описывая реку Днепр, писал в сочинении "Вечера на хуторе близ Диканьки": «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы воды свои. Не зашелохнет, не прозвучит... Редкая птица долетит до середины Днепра».