Бешеный пес «уложил» в больницу 10 людей

В Тернопольской области госпитализированы 10 человек, которые контактировали с бешеной собакой.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, 13 июля в селе Колодеевка Подволочиского района собака укусила 10-летнюю девочку. На следующий день родители с пострадавшей обратились в травматологическое отделение больницы города Скалат, откуда после обследования их направили в центральную районную больницу пгт Подволочиск, сообщив об инциденте в районную санэпидемстанцию.

В ночь на 18 июля собака умерла, после чего был отправлен материал в ветеринарную лабораторию Тернополя. 18 июля ветеринары дали заключение, что у собаки обнаружено бешенство.

На следующий день районной санэпидемстанцией была проведена дезинфекция хозяйства, в котором проживают пострадавшие, а 20 июля районной ветеринарной больницей проведены прививки всех животных, которые, по словам очевидцев, имели контакт с инфицированной собакой.

21 июля было госпитализированы 10 человек, которые контактировали с инфицированным животным. В настоящее время они проходят курс вакцинации от бешенства.