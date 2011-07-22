Нацбанк увеличил объемы золота в резервах

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-июне 2011 года увеличил объемы золота в международных резервах на 0,79%, или на 0,007 млн. тройских унций, – до 0,892 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах за указанный период увеличилась на 7,6% - до 1344,05 млн. долл.

По данным НБУ, за июнь т.г. физические объемы золота в резервах увеличились на 0,112%, а его номинальная стоимость снизилась на 1%, или на 14,3 млн. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец апреля т.г. составил 23,53 млн. долл.

По состоянию на конец июня т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 36,232 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 21,021 млрд. долл., валюта и депозиты – 15,211 млрд. долл.

Как сообщалось, международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне 2011 года уменьшились на 0,88%, или на 333,77 млн. долл., - до 37 млрд. 584,05 млн. долл.