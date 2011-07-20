Как «львовские события» 9 мая повлияли на украинцев (опрос)

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что в Украине после «львовских событий» 9 мая заметно возросла нетерпимость во взглядах между жителями различных регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, такое мнение А.ФЕЛЬДМАН высказал в своей статье «Региональная толерантность: львовские события дали результат?» (Украинская правда от 19.07.2011 г.), приводя сравнительный анализ данных февральского и июньского опросов общественного мнения, проведенных Киевским международным институтом социологии.

В частности, согласно данным исследования, только 44% респондентов выразили мнение, что в Украине не существует принципиальных региональных различий в политических взглядах. Еще 26% не смогли определиться с конкретным регионом-антагонистом. Вместе с тем, 11% опрошенных в качестве региона с противоположными взглядами выделили Галичину, 7% - Донбасс и 5% - Буковину. В Западной Украине 18% считают регионом-антагонистом Донбасс, на Юге и Востоке - Галичину (14 и 21%) и Буковину (5 и 7%).

В своей статье А.ФЕЛЬДМАН заявляет, что наиболее толерантными украинцами можно считать жителей Центральной Украины, среди которых 51% опрошенных не видят кардинальных различий между регионами. За последние четыре месяца среди жителей Центральной Украины снизилось количество тех, кто считает взгляды Юго-Востока опасными для целостности страны, при этом выросло количество тех, кто считает, что взгляды жителей Западной Украины тормозят европейские преобразования, и тех, кто считает, что взгляды жителей Запада опасны для целостности Украины.

Следующим по уровню толерантности можно считать Западный регион, где 45% опрошенных не согласны с мнением, что в Украине существуют регионы с кардинально противоположными политическими взглядами. По сравнению с февральскими результатами, в Западной Украине уменьшилось число респондентов, считающих взгляды жителей Юго-Востока близкими к сталинизму, и тех, кто считает, что взгляды жителей Юго-Востока опасны для целостности Украины.

Несмотря на то, что среди жителей Южного региона 46% опрошенных высказали мнение, что в Украине не существует регионов с противоположными взглядами, среди жителей Юга резко повысилась нетерпимость к Западной Украине, отметил А.ФЕЛЬДМАН. Так, существенно вырос процент считающих, что взгляды жителей Западной Украины близки к фашизму, мешают европейским преобразованиям и опасны для целостности страны. Более чем в два раза выросло количество респондентов, считающих, что жизнь в Украине была бы лучше, если бы в ее составе не было Западной Украины.

При этом только 34% жителей Восточной Украины считают, что кардинальных различий в политических взглядах между регионами Украины не существует. По сравнению с февралем, наметился рост количества респондентов, считающих взгляды жителей Западной Украины опасными для целостности страны. Ключевое отличие между Югом и Востоком Украины прослеживается в том, что для Востока более характерна тенденция к ощущению общих различий между регионами при более умеренной адресной региональной нетерпимости, в то время как для Юга, напротив, склонность к дифференциации регионов снизилась, но нетерпимость конкретно к Западному региону заметно возросла.

По результатам исследования был рассчитан также интегральный индекс региональной нетерпимости (ИИРНТ). Согласно полученным результатам, ИИРНТ по шкале от 0 до 100 в целом по Украине составил 46,4. Наивысшие показатели нетерпимости прослеживаются на Юге (61,3) и Востоке Украины (50,3). Несколько ниже уровень нетерпимости на Западе (43,8). Самый низкий показатель ИИРНТ наблюдается в Центре (33,5 и 37,4). По сравнению с февральскими данными, соответствующий индекс в целом вырос с 39,0 до 46,4, главным образом за счет роста нетерпимости на Юге (на 20,3 пункта) и Востоке (на 7 пунктов). По мнению социологов, решающее влияние на динамику показателей региональной толерантности-нетерпимости оказали скандальные события во Львове 9 мая.

Как отмечается в сообщении, опросы проводились в феврале и в июне 2011 года «Киевским международным институтом социологии» (КМИС) по заказу «Института по правам человека, противодействия экстремизму и ксенофобии» (IHRPEX) методом личного интервью. Выборка – четырехступенчатая стохастичная. Опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,3%, без учета дизайн-эффекта.