Пьяная бабушка несколько раз ударила топором 6-летнюю внучку

Днепропетровск. 14 июля. УНИАН. Вчера в Павлограде пьяная бабушка топором тяжело ранила 6-летнюю внучку, которая пришла к ней в гости.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

«57-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, безосновательно топором нанесла несколько ударе внучке. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга 1-й степени, перелом лобных и теменных костей головы, перлом челюсти, носа, рубленную рану головы, садани спины, шеи», - информирует ОСО.

Девочка находится в реанимационном отделении местной больницы в неконтактном состоянии.

Бабушка задержана милицией.

По данному факту следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство).