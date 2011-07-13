Охранники Януковича принимают участие в турнире бодигардов

В Киеве с участием бодигардов первых лиц государства начался 7-й турнир Международной лиги профессиональных телохранителей (IPBL).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления государственной охраны Украины.

Участие в турнире принимают 12 команд из Украины, России, Эстонии и Молдовы. При этом в состав украинских команд - в сборные УГО Украины и МВД Украины - вошли не кадровые спортсмены, а реальные правоохранители, которые ежедневно обеспечивают безопасность высших должностных лиц государства, известных политиков и бизнесменов.

В программе соревнований - показательные демонстрации навыков элитных подразделений УГО - службы безопасности Президента Украины и офицеров подразделения спецназначения, которое осуществляет поддержку охраны в случае нападения на кортеж и в других чрезвычайных ситуациях; спарринги по рукопашному бою; задания по обеспечению безопасности охраняемого лица во время передвижения по городу в автомобиле, при посещении стадиона; практическая стрельба; экстремальное управление автомобилем и оказание первой медицинской помощи.

Кроме того, в рамках турнира проводятся практические семинары по повышению профессионального уровня подготовки бодигардов, а также инициируется создание международной профессиональной сети телохранителей, что особенно актуально в том числе с точки зрения обеспечения подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

«Основная цель турнира - провести аудит телохранителей государственных и негосударственных структур, которые осуществляют охранную деятельность и обеспечивают безопасность лица», - заявил вице-президент Международной лиги профессиональных телохранителей Украины Олег ПАРИНОВ.

Турнир проходит при поддержке УГО Украины по инициативе IPBL, а также украинского отделения Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) и Федерации рукопашного боя Украины.