Экологическая катастрофа: 2 тыс. тонн мяса из Китая полтора года лежат под Одессой

84 контейнера с мясом, доставленные морским путем из Китая свыше полутора лет в Одесский морской торговый порт (ОМТП), угрожают одесскому побережью экологической катастрофой. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции главный диспетчер ОМТП Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «эти контейнеры арестовали сотрудники Генпрокуратуры Украины, в отношении должностных лиц санэпидемслужбы, выдавших фиктивные сертификаты на продукцию в 2005 году возбуждено дело. Но сейчас существует реальная угроза поломки контейнеров и размораживания мяса. А это создает экологическую угрозу побережью, поскольку срок хранения мяса истек».

Как уточнил Д.ВОРОБЬЕВ, в контейнерах хранится около 2,5 тысячи тонн мяса – «трехмесячная норма потребления этого продукта в Одесском регионе». По его данным, убытки порта и оператора контейнерного терминала «ГПК-Украина» за время хранения этих емкостей уже составили 18 млн. грн.

«В итоге компания получает меньшую прибыль, соответственно, меньше платит налогов. Из-за этого государство теряет миллионы», – отметил руководитель подразделения немецкой компании ГПК Дирк БАТТЕРМАН.

Линейные операторы «Cosco», «Maersk», «MSC», «Norasia», доставившие в Одессу груз, уже готовы за свой счет вывезти контейнеры с мясом за пределы Украины, а отправитель - принять его, сообщили организаторы пресс-конференции. «Однако представители следственных органов не снимают арест и отказываются передать кому-либо груз на ответственное хранение, не дает разрешения на вывоз мяса и ветеринарная служба порта», - подчеркнули представители порта.

По словам юриста Александра КИФАКА, чтобы определить выходы из сложившейся ситуации, «ГПК-Украина» направила открытое письмо генеральному прокурору Украины и председателю Одесской облгосадминистрации.

Справка УНИАН. В апреле 2005 года по распоряжению Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины был запрещен ввоз на территорию Украины мясной продукции китайского производства. После этого в ОМТП было арестовано 335 контейнеров. Часть грузовладельцев представили документы о происхождении груза, и арест с этих контейнеров был снят. Продукция из 14 емкостей была передана на утилизацию коммерческой фирме, по результатам акции возбуждено уголовное дело.