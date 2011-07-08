Акимова: Президент подписал три закона в защиту семей с детьми

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал ряд социально важных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что подписанные законы касаются защиты прав семей с детьми.

«Первый закон сокращает сроки назначения пенсий за особые заслуги многодетным матерям. Хочу напомнить, что у нас сейчас 31 тыс. таких многодетных матерей, которые при прошлом режиме назначения пенсий за особые заслуги могли ожидать более чем по полгода. Этот закон передает право назначения этих специальных пенсий на уровень местных администраций. Это существенно сокращает сроки», - сказала И.АКИМОВА.

Также она сообщила, что Президент подписал закон, которым предусматривается уменьшение количества документов, необходимых для получения помощи по беременности и по родам.

«Сейчас это касается около 260 тыс. женщин. Размер этой помощи составляет 1008 грн. и скорейшее ее получение зависит от упрощения получения документации», - отметила И.АКИМОВА.

Третий закон, подписанный Президентом, по словам заместителя главы Администрации Президента, касается многодетных семей.

«Во-первых, изменяется статус многодетной семьи. Сейчас этот статус получат те семьи, которые воспитывают детей от разных браков. До сих пор эта проблема была не урегулирована и вызывала неравный подход в урегулировании помощи семьям, где воспитывают детей от одного и от разных браков. Этот закон позволяет включить в общий оборот порядка 28 тыс. семей», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, в марте В.ЯНУКОВИЧ пообещал увеличить помощь со стороны государства многодетным семьям.