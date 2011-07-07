В КГГА утверждают, что строительство на Щекавице ведется законно
Ответ на запрос УНИАН
Шевченковская райгосадминистрация Киева дала разрешение на строительство жилого дома на земельном участке на ул. Лукьяновской, 11, своим распоряжением от 29 мая 2007 года.
Об этом сообщается в ответе КГГА на информационный запрос УНИАН.
Как отмечается в ответе, не возражал против строительства на Щекавице жилого дома с подземными автостоянками и Институт археологии НАН Украины. Правда, работы возможны только при условии археологического надзора за земельными работами, о чем говорится в письме Института от 2 июля 2007 г. Согласовала, в свою очередь, проект строительства на Лукьяновской, 11, Киевглавархитектура. Учреждение разрешило застройку, учитывая согласование Главного управления культурного наследия от 11 декабря 2007 г.
В ответе КГГА отмечается: «Правда, после выявления на месте строительства археологических находок и акций протеста против уничтожения Щекавицы, проведенных киевлянами, Киевглавархитектура обратилась в Инспекцию государственной архитектурно-строительного контроля с просьбой проверить соответствие указанного строительства с согласованной проектной документацией и предоставлением информации о наличии разрешения на выполнение строительных работ. Проверка нарушений государственных строительных норм не выявила.
Как сообщал УНИАН, 5 июля с.г. строительство на Щекавице временно приостановлено до завершения археологических исследований на участке предписанием Главного управления охраны культурного наследия в связи с выявлением археологического охранительного слоя. В тот же день предписание было вручено компании "Новоград-УКБ", которая осуществляет технический надзор за строительством, и так и не попало в руки застройщиков.