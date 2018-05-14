Кто и зачем разрушает Щекавицу

Поломанные заборы, стесанный тяжелой техникой склон, кучи строительного мусора – так в настоящее время выглядит историческая киевская гора Щекавица, точнее – то, что от нее осталось. Огромный земляной вал нависает над дорогой, постепенно сползая вниз и угрожая жилому дому, который стоит под горой.

Так вот выглядит сейчас Щекавица

Раньше гора была до красной линии на изображении

Тут, на земельном участке, что на улице Лукьяновской, 11 ведется строительство.

Киевляне к уничтожению исторической достопримечательности тоже оказались небезразличными. 3 июля возле полуразрушенной горы состоялся митинг-протест, направленный против ее уничтожения. О событиях в тот день рассказал участник Общественной Инициативы «Вернем Киеву историческое лицо», председатель бюро журналистских расследований «Свідомо» Егор Соболев: - Несколько десятков киевлян, - сказал он, - провели митинг против сноса горы – они уничтожили забор, расклеили листовки с информацией. По проекту там должны были возвести жилищно-офисный центр.

4 июля мы побывали на месте застройки. Здесь работал оранжевый экскаватор, потом появились грузовики - вывозили этот почти золотой песок, в котором что не копни, – открываются новые страницы истории Украины.

На месте строительства мы застали экскаваторщика, который расчищал обваленную землю и, по его словам, ожидал начальство: - Подходите, спрашивайте! – позвал он нас. – Разрешение на работы есть. А посмотреть нельзя, я простой эскаваторщик, мне никто таких бумаг не дает. Начальство будет через час, его и спросите. А работы мы не прекращаем.

Начальство, правда, так и не приехало.

Вместо этого приехал черный джип с двумя мужчинами, которые представились сотрудниками СБУ.

- Мы просто приехали посмотреть. Об акциях протеста не слышали. Не дает народ копать? Внизу дом тоже возводили, снимая гору. Но мы сейчас не за этим вопросом сюда приехали, - рассказал водитель джипа. Коротко переговорив с эскаваторщиком, мужчины поехали (может, это все-таки было начальство, но не захотело общаться с прессой?).

Позже появился еще один джип. В этот раз пассажиры назвали себя сотрудниками подразделения охраны культурного наследия и археологами...

- Ни проекта, ни разрешения, ничего... – рассказал главный специалист этого подразделения КГГА Алексей Римар. – А вот вроде бы древнерусская печь (показывает на оранжевое пятно на свежем срезе горы). Это еще нужно проверить, конечно.

- Руководство этого строительства можете не ожидать, они боятся, прячутся, - добавил он. – Это незаконно – так полгоры срыть. Какие-то бумаги у них (застройщиков), может, и есть, но документов, которые дают право вести такие работы, у них точно нет.

По словам сотрудников подразделений охраны культурного наследия, главное нарушение застройщиков заключается в том, что они разрыли Щекавицу, не проводя соответствующие археологические исследования на горе, которая является частью историко-культурного заповедника. (А этого требует статья 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия»). После этого всю разрытую почву просто вывезли вместе со всеми археологическими остатками, которые могли в ней содержаться. По закону же, они должны были на протяжении суток сообщить об архитектурных находках в соответствующую службу.

Археологи считают, что это остатки древнерусского жилья ХI-ХII века

- Проект строительства где-то есть, его можно посмотреть в архивах, - сказал начальник отдела КГГА, который контролирует охрану культурного наследия, Юрий Чуриков. По его словам, строительные работы проводить можно, но только вдоль улицы, не задевая при этом гору. Именно поэтому сначала никто и не заметил разрушения Щекавицы, ведь место строительства незаметно. А соответствующие работы проводились постепенно, начиная с 2006 года – за это время почву понемногу снимали по выходным, по ночам...

- Вот на этом месте было поселение приблизительно Х века, - рассказал научный сотрудник Института археологии (почему-то просил не называть фамилии), который прибыл минут через десять. – Если внимательно взглянуть, можно рассмотреть столбы сантиметров по 50 каждый, которые составляли основу дома. Достаточно большого, кстати – это было двухэтажное древнерусское жилье. А желто-красное пятно – скорее всего, древнерусская печь, которая была на первом этаже. Вокруг дома были расположены какие-то сарайчики, еще что-то... Это жилье приблизительно ХІ – ХІІ века, и это была центральная часть древнего Киева. Это все – территория заповедника. Считается, что раньше здесь было Киевское Городище.

На следующий день, 5 июля, приблизительно в полвторого, депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, участник общественной инициативы «Вернем Киеву историческое лицо» Александр Бригинец вручил предписание организации, которая осуществляет технический присмотр, компании "НОВОГРАД-УКБ". Документ обязывает временно приостановить все земельные работы на Щекавице до проведения археологической экспертизы, поэтому и с этого дня строительство на горе – незаконное.

Бригинец демонстрирует предписание на телекамеру

Копия предписания о приостановке строительства должна была быть вручена застройщикам на месте проведения работ. Однако они не явились, хотя, по словам Бригинца, об акции знали.

Однако к Щекавице сегодня опять подтянулись киевляне с плакатами. Говорят, что прибыли специально на акцию. По их словам, они не принадлежат ни к одной организации, проживают в разных районах столицы, но болеют за сохранение исторической части Киева...

За разорение исторической части Киева, как свидетельствуют документы, продемонстрированные Чуриковым, который тоже прибыл на акцию, несет ответственность строительная компания «Инженерная строительная система». Она получила разрешение на земляные работы, и… снесла треть горы. Владелец земельного участка – какой-то Мишко Олег Иванович. Разрушение горы началось несколько месяцев назад и родолжалось до сих пор.

- Мы обратились в Главное управление охраны достопримечательностей, - рассказал Бригинец, - его эксперты выяснили, что археологические исследования на горе проведены не были, и на основании этих выводов управление выдало предписание, которое и вручило организации, что осуществляет технический надзор. Прокуратура же должна выяснить, куда вывозится песок из горы, ведь можно говорить о промышленной добыче ископаемых местного значения без соответствующей лицензии. А это уголовное дело. В действительности работы были направлены на то, чтобы полностью уничтожить гору – кто же захочет жить под земельным валом, который может обвалиться?

- Кто и когда начал акцию протеста? - поинтересовались мы в Бригинця.

- Акция началась весной, когда появилась информация, что роют гору – и это выходит за рамки здравого смысла. Еще в апреле сюда первый раз пришли защитники Киева, попробовали приостановить работы – но ничего не вышло.

- Что вы планируете делать дальше?

Планирую направить депутатский запрос в прокуратуру, обратиться к председателю Киевской горгосадминистрации Попову. Привлекаю разные организации... Если нужно, акцию протеста продолжим, будем устанавливать палатки. Эта акция – бессрочная. В воскресенье ночью мы вызывали милицию, чтобы прекратить незаконные работы ночью, ведь это является нарушением законов. Этим вопросом будут заниматься суд, прокуратура. Но речь идет не только о юридическом аспекте, но и о моральном, ведь уничтожается одна из исторических достопримечательностей Киева (гора Щекавица).

- Эта победа – временная, - считает депутат. - Ведь предписание лишь приостанавливает работы на время. Но надеемся, что владельца в суде заставят возместить все убытки.

Но поможет ли это вернуть разрушенную историческую местность?

...Интересно, что с другой стороны горы мы нашли еще одно строительство. Но там строили подпорную стену – чтобы не сползли верхние дома. Главный бригадир любезно согласился показать документы на строительство, объяснил, что и для чего делается.

- Если хотите посмотреть, где строят незаконно, пройдите немного дальше, обойдите гору с другой стороны, - посоветовал один из рабочих.

Мы позвонили также в Киевскую городскую администрацию – чтобы услышать их позицию. В пресс-службе нам посоветовали направить в их адрес запрос.

Направили. Ждем ответа.

Руслана Ильченко, Александра Жаркова