Против Ландика-младшего возбуждено уголовное дело

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело за хулиганские действия в ресторане «Баккара» против сына народного депутата Украины Владимира ЛАНДИКА Романа ЛАНДИКА, который является депутатом Луганского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

По данным пресс-службы, установлено, что 4 июля Р.ЛАНДИК, находясь в указанном ресторане, «грубо нарушил общественный порядок, который проявился в нанесении телесных повреждений молодой девушке и срыве нормальной работы ресторана».

Как отметили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование дела возложено на следственный отдел областной милиции. Ход досудебного следствия будет контролировать областная прокуратура.

Кроме того, о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица направлено сообщение в Луганский горсовет.