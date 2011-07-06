Впервые в Украине онкобольному заменили поврежденную ногу

В Донецке впервые в Украине онкологическому больному проведена уникальная операция по замене поврежденной конечности на искусственную.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения ОГА.

В сообщении отмечается, что уникальную операцию провели хирурги Донецкого института травматологии и ортопедии. Пациенту заменили бедро и часть ноги на металлические. Суставы и кости для искусственной конечности были изготовлены на заказ на одном из заводов города Енакиево.

Операция прошла в рамках эксперимента. Больной, бывший шахтер, не мог наступать на ногу, которую повредили метастазы со злокачественной опухоли в почке. До сих пор таким пациентам в Украине конечности в основном ампутировали, теперь же у тех, кто нуждается в такой операции, появилась надежда, подчеркнули в управлении здравоохранения ОГА.

В пресс-службе также сообщили, что операция длилась почти 3 часа, и, по словам хирургов, они рисковали: ведь все металлические части делались по виртуальным замерам, затем по спецзаказу на енакиевском заводе изготовили индивидуальные титановые протезы суставов, которые между собой соединены трубкой.

Главный врач Донецкого института травматологии и ортопедии Владимир КЛИМОВИЦКИЙ рассказал, что врачи «сделали полностью искусственное бедро из титана, в которое с помощью специальной сетки прикрепили мышцу, и теперь больной ходит».

Уже через две недели после операции пациента выписали, и врачи обещают, что «за полгода он заменит костыли на палочку, а когда мышцы адаптируются - сможет даже бегать».