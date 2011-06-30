Психотропное вещество заказывали по интернету и получали бандеролью

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которая пыталась организовать канал контрабанды сильнодействующего психотропного вещества JWH-018, являющегося психоактивным соединением–стимулятором и по своему действию подобно тетрагидроканабинолу.

Для перемещения психотропов злоумышленники использовали международную сеть почтовых отправлений, сообщили УНИАН в Пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве.

Сотрудники СБУ задержали одного из членов группы во время получения им очередной бандероли. Он заказал через Интернет 160 г порошкового психотропного вещества, которое было запаковано в полиэтиленовые пакеты, и планировал распространить его на территории Киевской и Одесской областей через сеть мелких наркодилеров.

Следственным отделом УСБУ в г. Киеве в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению всех членов группы.