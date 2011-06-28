В стене старой гимназии нашли тайник

В гимназии №5 города Черновцов во время ремонта нашли сенсационное письмо с посланием от гимназистов, которые учились здесь во времена румынской оккупации Буковины в начале ХХ века.

Как передает корреспондент УНИАН, во время ремонта в кабинете биологии в стене обнаружили тайную нишу, в которой гимназисты, которые учились здесь в начале прошлого века, спрятали свои записи.

Все письмо не сохранилось, только отдельные его фрагменты. Поняв, что эта находка может быть ценной и нести интересную информацию, руководство школы обратилось к лингвистам Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, которым удалось расшифровать только часть текста. С одной стороны в нем написана транскрипция латинских слов, с другой на немецком свободные изложения мнений гимназистов.

Лингвистам удалось перевести только несколько фраз, которые являются своеобразным посланием. Они написали: «Если вы когда-то найдете это письмо, знайте, как мы жили, любили Украину и были непокорными, как индейцы». Среди лоскутков был рисунок с томагавком.

Среди артефактов в тайной нише обнаружили также три паркетины, на которых указаны 1853 год. Кроме того в этой же гимназии в кабинете физики во время ремонта нашли замурованный в стену аутентичный фарфоровый умывальник с медным краном, который оказался абсолютно исправным.