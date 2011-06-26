Казацкие общества устроят Битву под Берестечком

В Ровенской области начались мероприятия по случаю 360-й годовщины крупнейшей по количеству участников европейской битвы ХVІІ века – Битвы под Берестечком (1651 г.) и памяти погибших в ней казаков.

Как передает корреспондент УНИАН, по традиции, основные мероприятия будут проходить 25-26 июня в Национальном мемориальном музее-заповеднике «Поле Берестечской битвы» в селе Пляшева Радивиловского района.

Характерная особенность нынешних торжеств в том, что к их организации официально не причастна власть области, а проведение основных мероприятий взяли на себя многочисленные казацкие общества Ровенщины, соседних областей, историко-краеведческие организации из Польши и других стран.

Сегодня на поле битвы проведена панихида и траурное шествие к памятнику погибшим казакам, в которых приняли участие представители государственных органов власти, общественности и казацких обществ.

После Казацкого обеда состоялись первые всеукраинские соревнования «Казацкая победа» и выступления самодеятельных коллективов, отдельных артистов, казаков. В вечерней программе – запуск «небесных фонариков» и украинские вечерницы возле костра.

26 июня в мемориальном комплексе ждут десятки тысяч гостей. Программой торжеств предусмотрена поминальная панихида, которую возглавит патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ, а также торжественный ход к памятнику погибшим казакам.

Запланированы также выступления и обращения представителей казацких обществ, общественных организаций и религиозных конфессий, выступления самодеятельных и профессиональных артистов.

На поле Берестечской битвы будут воспроизведены фрагмент битвы под Берестечком, в которой примут участие две сотни профессиональных реконструкторов из Украины и других стран Европы, состоится финал всеукраинских соревнований «Казацкая победа» (стрельба из лука, владение саблей и копьем, метание топора, преодоление препятствий).

Ожидается, что почтить память и героизм участников Битвы под Берестечком прибудут известные политические и общественные деятели. В частности, председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО и другие.