38 руководителей предприятий лишены права выезда за границу

В Харьковской области по решению суда 38 руководителей предприятий, которые не выплачивают заработную плату работникам, временно лишены права выезда за границу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Кроме этого, в области возбуждено 18 уголовных дел за невыплату зарплаты и взносов в Пенсионный фонд Украины.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области с начала июня общая задолженность по выплате зарплаты уменьшилась на 31% (на 52 млн. грн.) и по состоянию на 24 июня составила 116 млн. грн., в том числе на экономически активных предприятиях – 92,6 млн. грн.

Долг предприятий Харьковской области перед Пенсионным фондом на середину июня составлял 31,8 млн. грн.

По данным заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря ШУРМЫ, задолженности по выплате зарплаты в бюджетных учреждениях региона нет.