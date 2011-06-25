Возбуждено дело о массовом отравлении курами-гриль

Прокуратура Оболонского района города Киева возбудила уголовное дело в отношении заведующего одного из супермаркетов за реализацию просроченных кур-гриль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор Оболонского района Киева Олег АНДРЮЩЕНКО.

По его словам, прокуратура завершила досудебную проверку обстоятельств массового отравления людей в начале июня вследствие употребления просроченных кур-гриль, которые были приобретены в супермаркете в Оболонском районе столицы.

О.АНДРЮЩЕНКО напомнил, что пострадали около 80 человек, и 56 были госпитализированы.

Прокурор сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 367 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).