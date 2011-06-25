Арестован руководитель «Укрвакцины»

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя государственного предприятия «Укрвакцина».

Как сообщается на официальном сайте МВД, в частности, Главным следственным управлением МВД Украины во время расследования уголовного дела в отношении служебных лиц ООО «Интерфарм», которые, злоупотребляя служебным положением, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах, разоблачен руководитель ГП «Укрвакцина».

Как выяснилось, должностное лицо, которому инкриминируется злоупотребление служебным положением, заключило и подписало с нарушениями трехсторонний договор о закупке вакцины «Пентаксим» на 2009 год.

Действия должностного лица способствовали завладению бюджетными средствами на сумму более 50 млн. грн., говорится в сообщении.

Главным следственным управлением МВД Украины в отношении руководителя ГП «Укрвакцина» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины „Злоупотребление властью или служебным положением”.

Печерским районным судом столицы должностному лицу избрана мера пресечения - взятие под стражу.