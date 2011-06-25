Украине предстоит борьба за рынки муки

В Украине в новом сезоне объемы производства муки снизятся, как и потребление, а также экспорт продукции.

Такой прогноз озвучила эксперт «АПК-Информ» Ольга ПРЯДКО на конференции «Зерновой форум-2011» сегодня в Ялте, говорится на сайте агентства.

Так, по предварительным данным, в 2011/12 МГ в Украине будет произведено 3,287 млн. тонн муки против 3,5 млн. тонн в текущем сезоне. Общее предложение муки в следующем сезоне ожидается на уровне 3,53 млн. тонн, а потребление - 3,37 млн. тонн, что уступает показателям предыдущего сезона (3,74 млн. тонн и 3,42 млн. тонн соответственно).

Экспорт муки из Украины в 2011/2012 МГ может сократиться с 82 тыс. тонн (2010/11 МГ) до 51 тыс. тонн.

В то же время, как отметила эксперт, именно развитие экспортного направления ряд крупных украинских производителей муки считают приоритетным. По словам О.ПРЯДКО, ряд мукомолов заявляет о том, что доля экспорта в следующем сезоне может составить до 80% от общего объема производства.

В поддержку развития экспортного направления специалисты приводят тот факт, что до начала 2012 года в Украине будут действовать пошлины на вывоз пшеницы, что может в определенной степени сделать экспорт муки более привлекательным.

Однако, как отметила эксперт, в новом сезоне украинским экспортерам следует быть готовыми к борьбе за рынки сбыта муки с основными конкурентами из Турции, Казахстана и России.