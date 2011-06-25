Семейный бизнес: на сельском кладбище выкопали 12 крестов

В Черниговской области милиция задержала злоумышленников, которые на сельском кладбище в Ичнянском районе выкопали 12 крестов и надгробную тумбу, а также сняли одно ограждение.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, задержаны два злоумышленника, другим удалось убежать.

В ходе следственных действий установлено, что шестеро злоумышленников находятся между собой в родственных связях. Похищенные кресты были выявлены в хозяйстве одной из участниц кражи и изъяты. Общий вес похищенного металла составил около 500 кг.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.