Тигипко уволил чиновницу за дорогой автомобиль

21:50, 23 июня 2011
Общество
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Так вообще без начальства останемся

Сегодня уволена заместитель директора Киевского городского центра занятости Наталия МАРХАЙ, которая разрешила покупку дорогого автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

Комментируя случай приобретения автомобиля в условиях, когда правительство заявило об экономии средств, С.ТИГИПКО заявил, что чиновники, “которые создают себе комфортные условия работы, покупая дорогие автомобили за средства налогоплательщиков”, будут увольняться с работы.

«Еще год назад премьер-министр четко заявил: никаких покупок дорогих автомобилей, мебели, никаких дорогих ремонтов кабинетов, пока мы не решили неотложные проблемы украинцев. Тратить государственные средства в бедной стране на собственный комфорт – недопустимо. С такими работниками, даже если они квалифицированные специалисты, мы будем прощаться», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 22 июня на заседании Кабинета министров премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что Госказначейство остановило платежное поручение Киевского центра занятости по приобретению дорогого легкового автомобиля.

Он поручил С.ТИГИПКО принять меры по увольнению руководителя центра, который разрешил приобрести автомобиль.

 

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