Как студентам достучаться до политиков (опрос)

Украинские студенты называют основным способом диалога с властью - участие в дебатах с политиками, тогда как для польских и казахских студентов главное – голосование на выборах.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты годовой программы международных социологических исследований Института Горшенина «Студенты – образ будущего».

В частности, по мнению польских и казахских студентов, для того, чтобы их голос был услышан политическими деятелями и властью, необходимо голосовать на выборах (в Польше так ответили – 51,9% студентов, в Казахстане – 40,7%). Также действенными способами для того, чтобы быть услышанными политиками, поляки считают подписание петиций и обращений (42,2%) и участие в дебатах с политиками (30,7%). Студенты Казахстана также полагаются на дебаты с политиками (37,1%), на демонстрации, митинги и другие уличные акции (36,4%). А вот для украинских и российских студентов участие в дебатах с политиками – основной способ диалога с властью (Украина – 34,2%, Россия – 32,8%). Далее следуют также публичные активности: демонстрации, митинги и уличные акции (Украина - 31,3%, Россия – 27,1%). Голосование на выборах как способ взаимодействия с властью для студентов Украины и России лишь на третьем месте (Украина – 25,7%, Россия – 25,5%).

Для реализации жизненных целей, по мнению молодёжи, в первую очередь необходимы личные качества, уверенность в своих силах и талант (Украина – 76,9%, Россия – 79,0%, Казахстан – 81,4%, Польша – 73,9%). Также понадобится материальная поддержка (Украина – 56,5%, Россия – 62,9%, Казахстан – 52,5%, Польша – 62,0%). Далее у российских и украинских студентов следуют надёжные связи и знакомства (Россия – 51,5%, Украина – 43,4%). Польские же студенты предпочли моральную поддержку (54,8%), а казахские – крепкое здоровье (51,1%).

Комментируя результаты исследования, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий КЛИЧКО подчеркнул, что самое важное в достижении любой цели – это внутренний стержень. «В современных западных странах молодежь менее политически активна, чем старшее поколение. А вот на Ближнем Востоке все по-другому. Произошедшие там революции были как раз результатом политической активности молодежи, которая там составляет большинство населения», - отметил он. Также, по его словам, уровень общественной активности во многом зависит от демографической ситуации. В.КЛИЧКО отметил, что чем больше молодежи, тем выше политическая активность, потенциал изменений и заказ на них. «Это говорит о том, насколько серьезно молодежь определяет общественные настроения. Мы же понимаем, что молодые люди, как носители новых ценностей, выступают за обновление и реформы. Для нашей страны очень важна такая позиция – Украина нуждается в переменах и реформах, и чтобы эти изменения произошли быстро, нужно привлекать молодежь в политику, нужно обновлять кадры», - считает спортсмен.

Он уверен, что для того, чтобы добиться успеха сегодня, молодым людям нужно быть образованными и достаточно смелыми, быть открытыми к переменам, новым знаниям и опыту, иметь широкий кругозор. «И конечно, очень важно иметь внутренний стержень – ценности, которые позволяют не сломаться, двигаться вперед. Мой дедушка по этому поводу говорил так: «Главное – воля к победе». То, что молодые люди сегодня не стремятся ограничивать свою жизнь и деятельность пределами своей страны, это замечательно – они чувствуют в себе способность завоевать мир. Это означает, что сегодня молодежь более смелая и открытая по сравнению с предыдущими поколениями», - считает В.КЛИЧКО.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.