В Тернополе введут электронную запись к врачу
Комментирует представитель компании
В Тернополе в медицинских заведениях внедрят систему электронной записи на прием к врачам.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено протоколом о намерениях общих действий по внедрению Тернопольской информационной медицинской системы, который подписали заместитель городского головы Леонид БЫЦЮРА и директор дочернего предприятия датской компании «WebAdvancers» Борис ТАТАРНЮК.
Как отметил во время подписания соглашения Б.ТАТАРНЮК, сначала будет внедрен электронный реестр пациентов и пластиковые карточки для записи на прием, в которых будет информация о больном и история его болезни. Бумажные карточки при этом еще будут действовать. В перспективе же в электронный формат будет переведена вся информация о больном за предыдущие годы.
«По статистике, в среднем одна больница города принимает до 1 тыс. больных в день, это по 5-8 пациентов на каждого врача в час. Соответственно создаются очереди. Введение пластиковых карточек позволило бы существенно сократить время приема пациентов», - отметил начальник городского отдела здравоохранения Ростислав ЛЕВЧУК.
Программу планируют сначала апробировать на базе поликлиники № 1. Впоследствии она объединит все медицинские заведения города в единое информационное пространство.
Б.ТАТАРНЮК отметил, что с помощью программы пациент сможет записаться на прием через Интернет или по мобильному телефону. Электронная база данных будет работать круглосуточно.
«Введя код своей карточки, пациент получит бланк регистрации, графики приема врачей в течение недели. Нажав на фамилию врача, который нужен, человек сможет записаться к нему на прием и получить сразу электронное подтверждение дня и часа, когда его будет ожидать специалист», – объяснил Б.ТАТАРНЮК.
Он заверил, что информация о больном будет защищена от постороннего доступа паролями.
Предусмотрено, что пилотный проект компания «WebAdvancers» запустит в Тернополе бесплатно.