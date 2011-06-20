Гаишники поймали водителя, который сбил и бросил на дороге ребенка

В Херсоне сотрудники ГАИ нашли водителя, который сбил и бросил на дороге 8-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в Херсонской области, 12 июня в 11:25 в дежурную часть облуправления ГАИ поступила информация о том, что в г. Херсон водитель неустановленного автомобиля (вероятно, ВАЗ-2106) бежевого цвета совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся, а брошенный на дороге ребенок с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лица, перелом лобной кости» был доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы в обморочном состоянии.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия нашла только обломки левого зеркала заднего вида. Информация с просьбой к возможным свидетелям помочь найти водителя и автомобиль, на котором было совершено это дорожно-транспортное происшествие, была размещена во всех местных СМИ, и результат не заставил себя ожидать. Позвонил по телефону очевидец трагедии, который успел запомнить 2 цифры номерного знака автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через базу ГАИ были проверены 470 автомобилей с возможным номером, 3 из которых отправили на осмотр экспертов, но эти автомобили оказались не причастными к ДТП.

Через нотариальную базу регистрации нотариальных поручений Министерства юстиции работники розыска смогли выйти на еще одного подозреваемого владельца автомобиля. Им оказался 25-летний херсонец, который после совершения дорожного происшествия загнал свой автомобиль в гараж, и насыпал перед воротами гору песка, якобы гараж уже давно не открывался.

Детально осмотрев автомобиль, милиционеры обнаружили характерные повреждения для дорожно-транспортного происшествия, а владелец, испугавшись, рассказал, как все произошло, и сознался в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.