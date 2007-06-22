Янукович и Фрадков подписали Программу экономического сотрудничества

Премьер-министры Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Михаил ФРАДКОВ сегодня подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2008-2010 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан по окончании второго заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества двусторонней межгосударственной комиссии в Москве.

Премьеры также подписали Протокол второго заседания Комитета.

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ и заместитель министра экономического развития и торговли РФ Виталий САВЕЛЬЕВ подписали перечень мер к Программе экономического сотрудничества на 2008-2010 годы.

Как сообщал УНИАН, проект Программы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2008-2010 годы согласован 21 июня в ходе заседания секретариата Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось при участии А.КИНАХА и В.САВЕЛЬЕВА.

Предварительные договоренности предусматривали урегулирование поставок холоднокатаного проката из Украины на таможенную территорию РФ, совершенствование и развитие производственной межгосударственной кооперации.

Согласно данным Минэкономики, в 2007 году сохранилась сформированная на протяжении последних лет тенденция роста товарооборота между Украиной и Россией. В январе-апреле 2007 года, по данным таможенной службы РФ, взаимный товарооборот увеличился, сравнительно с соответствующим периодом 2006 года, на 27% и составлял 8 млрд. 946 млн. долл. США.