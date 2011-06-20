В Луцке утвердили муниципальный энергетический план города.

Как передает кореспондент УНИАН, документ отвечает за развитие города в сфере энергосбережения и является составной частью Плана устойчивого энергетического развития Луцка.

В сообщении пресс-службы городского совета отмечается, что муниципальный энергетический план города определяет стратегические приоритеты и цели местной власти в сфере производства, транспортировки и потребления тепловой энергии в долгосрочном периоде (15 лет), призван регулировать и координировать деятельность всех заинтересованных сторон на основе единого системного подхода, содержит детальную программу действий (в частности инвестиционную программу) в краткосрочном и среднесрочном периоде (2011-2015 гг.).

В документе также содержится прогноз энергопотребления в целом в городе и по отдельным категориям потребителей, а также прогноз роста расходов на производство тепловой энергии до 2025 года. В нем учтен также перечень рекомендуемых инвестиционных проектов в сфере производства, транспортировки и потребления тепловой энергии.

Руководство Луцка надеется, что благодаря этому плану «можно будет говорить на равных с любым европейским городом относительно внедрения энергоэффективных мероприятий».