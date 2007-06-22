У пекинской Олимпиады будет собственный суд

В четверг 21 июня в Пекине был создан специальный суд, который должен заниматься делами, связанными с летними Олимпийскими играми 2008 года. В ближайшее время суд будет разбирать претензии жителей столицы Китая, которых выселяют с мест, где ведется строительство олимпийских объектов, сообщает Associated Press.

В последние месяцы принудительные выселения жителей Пекина приобрели массовый характер, и многие китайцы считают предоставляемую им компенсацию недостаточной. Люди часто получают новое жилье вдали от своего места работы. По официальной информации, за последний месяц были переселены пять тысяч жителей, и жалоб от них не поступало.

Кроме дел о переселенцах олимпийский суд должен решать споры, которые могут возникнуть на территории Игр-2008 во время их проведения. В частности суд будет разбирать дела о законности торговли олимпийской атрибутикой и товарами с символикой Игр.

Лента.ру