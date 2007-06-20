Корпорация купила 63 ”Боинга” по каталогу
08:00, 20 июня 2007Общество
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...на 8,8 млрд. долларов
|Фото AFP
Boeing 787 Dreamliner - среднемагистральный лайнер, при создании которого активно использовался углепластик, позволяющий уменьшить массу самолета и снизить операционные затраты. Первый испытательный полет самолета, являющегося основным конкурентом Airbus A350 XWB, планируется на конец августа 2007г., а первые поставки ожидаются уже в мае 2008г. Начало эксплуатации Airbus A350 XWB запланировано на 2013г.
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