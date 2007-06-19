С эвакуацией украинцев из Сектора Газа не все так просто
Генштаб разработал два варианта
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет об отсутствии безопасных условий для эвакуации украинцев из Сектора Газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в самолете по пути в Москву.
“Сейчас... не созданы условия для безопасной транспортировки колонны тех людей, которых нужно эвакуировать к месту, откуда они будут эвакуированы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Он напомнил, что в Минобороны обратилось МИД Украины с вопросом, возможно ли осуществить эвакуацию этих людей. По его словам, создана оперативная группа в Генштабе ВСУ и уже разработаны два варианта эвакуации украинцев, к которым Минобороны уже готово.
В частности, в аэропорту «Борисполь» стоит готовый к вылету самолет Ту-154-Б государственного предприятия Министерства обороны «Украинская авиационная транспортная компания». На борту самолета сформирована бригада военных медиков, которые готовы оказывать первую медицинскую помощь.
Второй вариант, по словам министра обороны, - это военно-транспортный самолет Ил-76 из состава военно-транспортной бригады в Мелитополе. Экипаж самолета готов к вылету, а на его борту также сформирована бригада военных медиков.
«Когда они вылетят, сейчас неизвестно», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что проходит координация с МИД, местной властью, и вылет будет осуществлен, когда будут созданы безопасные условия для безопасной доставки людей в место, из которого они будут эвакуированы.
Как сообщал УНИАН, в связи с обострением ситуации в Секторе Газа Палестинской Национальной Автономии в Посольство Украины в Израиле обратились граждане Украины, которые проживают в данном регионе, с просьбой вывезти их за пределы зоны боевых действий.
Кабинет министров Украины выделил 450 тыс. грн. для эвакуации украинцев.