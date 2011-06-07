Новый случай холеры: женщина заразилась привезенной из Мариуполя рыбой

В Донецкой области за минувшие сутки зарегистрирован новый случай подозрения заболевания холерой - у 75-летней женщины.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что зарегистрирован случай подозрения на холеру у женщины 75 лет, проживающей в поселке Калинина Волновахского района. Из анамнеза установлено, что больная употребляла рыбу, которую ей привезла сестра из Мариуполя. Больная госпитализирована в холерный госпиталь Волновахской центральной районной больницы, обследования на холеру продолжаются, ей оказана консультативная помощь специалистами областного Центра экстренной медицинской, в настоящее время получает необходимое лечение. В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия под контролем специалистов областной СЭС.

В сообщении также констатировали, что за минувшие сутки (06.06.2011г.) новых случаев холеры в г. Мариуполе не зарегистрировано, выявлено три случая вибриононосителя холерного вибриона у клинически здоровых людей. Таким образом, всего в г. Мариуполе зарегистрировано 14 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом и 5 случаев вибриононосительства аналогичного возбудителя. Состояние здоровья больных стабильное.

По результатам исследования в пробах рыбы (селява), сточной воды и морской воды, отобранной на пляже у гостиницы «Турист», выделено холерный вибрион, исследование остальных отобранных проб продолжаются.

Поэтому, можно сделать предварительный вывод, что фактором передачи холеры в г. Мариуполе могли стать вода из реки Кальмиус и морская вода в местах несанкционированного сброса сточных вод, а также рыба, выловленная в этих местах, контаминированных холерным вибрионом, подчеркнули эпидемиологи. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения всех исследований, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первые случаи заболевания холерой в Мариуполе были зарегистрированы 29 мая 2011 года. По состоянию на 7.00 6 июня в инфекционном отделении Мариупольской городской больницы №4 было подтверждено заболевание холерой у 14 человек. Течение заболевания – средней степени тяжести.