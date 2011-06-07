Закрытие школы в Донецке: Мать, которая подала иск, заявляет об угрозах

В Донецке Ирина КРУГЛОВА, мать ученика общеобразовательной школы №111 Ивана ГОЛОВКИНА, которая подала административный иск в Ворошиловский районный суд города с просьбой отменить решение горсовета о ликвидации школы, заявляет об угрозах в свой адрес и опасается за здоровье своего сына.

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН.

И.КРУГЛОВА сообщила, что после того как Ворошиловский райсуд Донецка по ее иску постановил остановить действия по решению Донецкого горсовета от 15 апреля 2011 года о ликвидации общеобразовательной школы №111, вечером ее подстерегли неизвестные молодые мужчины и угрожали расправой за то, что она «ходит из-за школы по судам».

«В 19.30 я шла домой мимо школы №111 и, когда завернула за здание школы, почувствовала, что за мной кто-то идет, но я не оборачивалась. Затем ко мне сзади подошли двое парней лет до 25, взяли меня за одну и за другую руку, отвели в сторону и сказали: «Ну что ты, глазастая, языкатая?.. Глаза мы повыкалываем, язык отрежем, а ребенку твоему старшему ноги переломаем, если не перестанешь ходить по судам из-за школы. Поняла?». На что я ответила, что «поняла». Тогда они развернулись и ушли, откуда пришли», - рассказала И.КРУГЛОВА.

Она отметила, что это произошло 30 мая вечером, как раз в тот день, когда она отнесла копии решений суда относительно горсовета в Петровский районный совет.

«Эти угрозы последовали, после того как я получила решение Ворошиловского райсуда и отнесла копии этих решений в райисполком – начальнику районного отдела образования и председателю райисполкома. И в этот же день вечером все случилось», - сказала И.КРУГЛОВА. При этом она добавила: «Поэтому угрозы в свой адрес я связываю с нашим районным руководством».

Мать ученика сообщила, что на следующий день она как раз уезжала в Киев, поэтому уже там, 1 июня, написала и отнесла заявление об угрозах в свой адрес в Генеральную прокуратуру Украины.

И.КРУГЛОВА сообщила, что у нее «двое детей – старший сын перешел в 5-й класс и младший сын идет в 1-й класс в эту 111-ю школу». «Понимаете, угрожали старшему сыну, потому что он серьезно занимается в детской футбольной школе, поэтому угрожали ему по поводу перелома ног…», - сказала мать.

Она подчеркнула, что очень опасается за жизнь и здоровье своих детей и других родственников.

«Конечно, я сейчас опасаюсь за жизнь старшего сына. И вообще опасаюсь за жизнь и здоровье своих близких родственников. Ведь я живу вместе с мамой, бабушкой, сестрой, ее мужем их маленьким ребенком… Я теперь за всю свою семью опасаюсь, вот в чем дело. Получается, что вся моя семья сейчас под угрозой», - объяснила И.КРУГЛОВА.

По словам женщины, родственники пытаются уговорить ее прекратить бороться за школу. «Но я все равно продолжаю – вот сегодня, например, подала заявления в областную, городскую и нашу районную прокуратуру по поводу того, что в школе №111 остановлен набор учеников в 1-е и 10-е классы», - сказала И.КРУГЛОВА.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2011 года депутаты Донецкого горсовета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ №№ 111, 121 и 154.

19 апреля со своим заявлением к прокурору Донецка Александру ОЛЬМЕЗОВУ обратились родители учеников украиноязычной школы №111 с просьбой отменить решение горсовета о закрытии их учебного заведения.

Прокуратура города Донецка вынесла два противоположных решения о законности ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы №111, выдав соответствующие ответы на запросы народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и на запросы родителей учеников ОШ №111 И.КРУГЛОВОЙ, Натальи ХАЛАНСКОЙ и Натальи СТАДНИК.

Исходя их полученных ответов от Генпрокуратуры и от прокуратуры Донецка, 4 мая 2011 года прокуратура Донецка опротестовала решение сессии Донецкого городского совета (от 15 апреля 2011 года) о ликвидации ОШ №111, а уже 6 мая – заявила о законности данного решения сессии горсовета.

И.КРУГЛОВА 23 мая обратилась в суд с иском к Донецкому горсовету и потребовала отменить решение сессии о ликвидации школы №111.

Суд рассмотрел иск и 27 мая, «руководствуясь ст. 117 ч.1 КАС Украины», постановил остановить действие решения Донецкого горсовета от 15 апреля о ликвидации школы №111.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».