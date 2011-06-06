В Польше выявлен первый случай заражения кишечной бактерией
18:10, 06 июня 2011Общество
1285 0
Женщина приехала из Германии
Санитарная инспекция Польши подтвердила, что в стране зафиксирован первый случай заражения штаммом бактерии E.сoli, сообщает Би-би-си.
Бактерия обнаружена у 29-летней женщины несколько дней назад, приехавшей из Германии, где она постоянно проживает. Женщина попала в больницу 23 мая.
В той же больнице в Великопольском воеводстве находятся двое мужчин с симптомами кишечной инфекции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter