Фестиваль "Великое русское слово" отрывается в Крыму

Международный фестиваль "Великое русское слово", направленный на популяризацию в Украине русского языка и культуры, в пятый раз пройдет в Крыму, сообщает РИА Новости.

Фестиваль, организованный Верховным Советом Крыма и общественным движением "Русская община Крыма" при поддержке органов власти России, начнется 6 июня с мероприятий, посвященных дню рождения Пушкина, а завершится в День России, 12 июня, концертом на главной площади Симферополя.

Официальное открытие фестиваля состоится вечером 6 июня в Ялте, в крупнейшем в Крыму концертном зале "Юбилейный".

Член оргкомитета фестиваля, один из руководителей "Русской общины Крыма" Олег Слюсаренко сообщил РИА Новости, что мероприятие посетит делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Борисом Грызловым. В фестивале будут участвовать также руководители ряда субъектов РФ и регионов Украины, депутаты Верховной Рады Украины, журналисты, деятели культуры, историки, политологи, преподаватели русского языка.

Перед открытием фестиваля депутаты Госдумы проведут товарищеский футбольный матч против коллег из Верховной Рады Украины и Верховного Совета Крыма.