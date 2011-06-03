В США скончался "Доктор Смерть"

В США скончался патологоанатом Джек Кеворкян, известный под прозвищем "Доктор Смерть", сообщает Би-би-си. В 90-е годы, поддерживая идею эвтаназии тяжелобольных пациентов, он помог уйти из жизни более, чем ста неизлечимо больным. После обвинения в убийстве, Кеворкян провел в тюрьме восемь лет, и был отпущен на свободу в 2007 году.

83-летний Кеворкян умер в больнице в штате Мичиган.