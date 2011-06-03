Тигипко готов идти в отставку

Доработанный законопроект о проведении в Украине реформы системы пенсионного обеспечения включает 11 принципиальных изменений по сравнению с начальным вариантом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко журналистам. По его словам, в ближайших планах правительства - разработка следующих этапов реформирования системы пенсионного обеспечения.

«В первую очередь, нам нужно детальнее прописать все, что касается второго уровня системы пенсионного обеспечения, накопительного страхования, когда за каждым человеком будет закреплен персональный пенсионный счет», - цитирует своего лидера партийный сайт.

Вице-премьер объяснил, что правительство, в частности, рассмотрит вопрос минимизации расходов на администрирование второго уровня и защиты накопленных средств. «Многие страны потеряли значительные объемы ресурсов во время кризиса, потому что позволяли инвестировать пенсионные накопления в акции. Нам нужно подумать о механизмах защиты пенсионных средств», - уверен он.

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо пересмотреть 28 законов, регулирующих отдельное пенсионное обеспечение ряда категорий граждан, например, судей, прокуроров, госчиновников. «Мы должны переходить к единой системе пенсионного обеспечения», - отметил он.

Вице-премьер подтвердил, что готов уйти в отставку, если документ о пенсионной реформе не будет рассмотрен парламентом. «Для меня это будет сигнал о том, что власть не готова принимать важные для страны, но непопулярные среди людей решения», - прибавил Сергей Тигипко.