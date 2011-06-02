В Украине прошел турнир по футболу для людей с особыми потребностями

В Украине завершился VII международный турнир по футболу для молодых людей с особыми потребностями «Seni Cup 2011».

Як сообщили УНИАН организаторы турнира, он проходил 1-2 июня в Киеве, на базе «Святошин», в нем принимали участие воспитанники психоневрологических интернатов Украины.

История турнира «Seni Cup» началась 18 лет назад в Польше. Сейчас эти соревнования проводятся также в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве и Беларуси и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особыми потребностями и стимулирования физического развития у детей, проживающих в психоневрологических интернатах.

Футбольный турнир «Seni Cup» проводится в Украине уже 7 лет, помогая детям из психоневрологических интернатов почувствовать себя полноценной частью общества. Турнир проводится по всем правилам FIFA и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особыми потребностями.

На пресс-конференции перед официальным открытием турнира 1 июня организатор турнира - директор ООО «Белла-Трейд» Цезари БИЯК отметил, что основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и почувствовать себя полноценными участниками общества. «В современном обществе на смену изолированному воспитанию детей-инвалидов пришло открытое и интегрированное обучение и воспитание. Футбольный турнир «Seni Cup» помогает молодежи с особыми потребностями максимально развить свои физические способности и в дальнейшем наиболее полно реализовать себя в обществе, а также привить любовь к спорту и здоровому образу жизни», - сказал Ц.БИЯК.

1 и 2 июня прошли турнирные игры среди 12 команд домов-интернатов Украины. Получасовые мини-матчи оценивали профессиональные судьи Федерации футбола г. Киева. Состоялось 16 игр, команды забили 53 гола. Команда-победитель и команда, занявшее второе место в турнире, едут на международный финал «Seni Cup» в г. Торунь, Польша, который состоится 5 и 6 июля 2011 года.

2 июня состоялось награждение победителей и лучших игроков соревнования «Seni Cup 2011». Победителями соревнования стала команда Стрижавского детского дома-интерната Винницкой области. Второе место заняла команда Шевченковского детского дома-интерната Харьковской области. Третье место досталось команде Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области. Каждая из команд-победительниц получила в подарок почетные грамоты, медали, кубки от организаторов и партнеров турнира, а также футбольные мячи от ФК «Шахтер» (Донецк).

Лучшим нападающим седьмого турнира «Seni Cup 2011» стал футболист Иван ЛУТ из команды Стрижавского детского дома-интерната Винницкой области. Лучшим вратарем признана Татьяна СЛОБОДЯНЮК из команды Стрижавского детского дома-интерната Винницкой области, а лучшим защитником турнира стала Зоя ВАРНАКОВА из команды Новомиргородского детского дома-интерната Кировоградской области. Все игроки, победившие в своей номинации, были награждены именными футболками игроков ФК «Шахтер» (Донецк).

Почетными призами, грамотами и медалями от организаторов, спонсоров и партнеров «Seni Cup 2011» были награждены все участники турнира. Дополнительные призы от Федерации футбола Украины также получили лучший игрок турнира среди мужских команд Родион ХУСТНЕЙДИНОВ из Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области и лучший игрок турнира среди женских команд Елена ПОЧЕПА из Первомайского психоневрологического интерната.

Все команды-участники международного футбольного турнира «Seni Cup 2011» получили памятные подарки от ООО «Белла-Трейд», Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер», главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Аллы ШЛАПАК, вице-президента Федерации футбола Украины Бориса ВОЗНЕСЕНСКОГО и других партнеров турнира.

Международный футбольный турнир для молодых людей с особыми потребностями «Seni Cup 2011» проходил при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, Министерства социальной политики Украины, Киевсовета, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г. Киева.