Азаров поручил ужесточить контроль в детских заведениях

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО ужесточить санитарно-эпидемиологический контроль и профилактику в детских заведениях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил, заслушав информацию А.АНИЩЕНКО о профилактических и противоэпидемических мероприятиях в Мариуполе, где зафиксированы три случая заболевания холерой.

Премьер-министр поручил министру здравоохранения определить план работы по локализации и ликвидации очага заболевания.

В то же время Минздрав также должен немедленно разработать план мероприятий по предотвращения распространения инфекций в связи с высокими температурами и выявлением многочисленных случаев желудочных инфекций в Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Нидерландах, Швеции, подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также поручил Министерству здравоохранения вести усиленный мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния мест отдыха, контроль питьевой и морской воды на юге Украины. И в первую очередь ежедневно проводить санитарно-профилактические мероприятия в детских санаториях и лагерях отдыха.

Сейчас проходит проверка оснащения детских заведений всеми необходимыми средствами профилактики и личной гигиены и принимаются другие меры для защиты от инфекций мест отдыха детей, отметили в Кабмине.

«Наша задача – не допустить возникновения новых вспышек болезни, - отметил премьер-министр, - дети и их родители должны получить стопроцентную гарантию, что государство обеспечит здоровый и безопасный отдых».

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой. В состоянии средней степени тяжести заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы № 4.

Как проинформировали в МЧС, по предварительным данным, два человека заболели после употребления в пищу морской рыбы, один человек – вследствие попадания морской воды в органы пищеварения.

Министр здравоохранения по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА уже прибыл в Мариуполь для выяснения ситуации с заболеванием холерным вибрионом.