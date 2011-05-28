УПЦ МП пыталась заглушить колоколами пикет в защиту Десятинной церкви?

В Киеве проходит пикет в защиту музеификации Десятинной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, цель данной акции, по словам ее участников, - отстоять идею музеификации фундамента Десятинной церкви, создав на месте исторического памятника музей под открытым небом по классическим европейским образцам.

Всего в данном пикете принимают участие около 300 человек.

После проведения короткого митинга участники акции отправились на уборку части территории Десятинной церкви.

В то же время во время проведения митинга в церкви УПЦ Московского патриархата, которая находится рядом с территорией Десятинной церкви, начали бить колокола, заглушая выступления участников акции.

Служители церкви мотивировали свои действия тем, что участники митинга мешали им проводить церковную службу.

Отвечая на вопрос журналиста, получено ли Московским патриархатом разрешение на строительство на месте Десятинной церкви, один из священнослужителей церкви УПЦ МП, который представился отцом ТАРАСИЕМ, отметил, что окончательное разрешение на строительство сегодня не получено.

В то же время другой священнослужитель, который не представился, отметил, что если на сегодняшний день разрешения не нет, то в дальнейшем оно все равно будет получено.

Как сообщал УНИАН, поздним вечером 25 мая к стенам Десятинной церкви в Киеве подъехали 6 грузовиков со строительными вагончиками, затем началась их выгрузка. Люди, которые приехали на грузовиках, отказались показывать документы и проигнорировали запрещение милиции на работу крана. Священник, который вышел из деревянного храма (УПЦ МП), который находится рядом, сообщил, что вагончики необходимы для начала строительства Десятинной церкви.

Ряд партий уже обратился в прокуратуру Киева с требованием провести проверку законности строительных работ возле фундамента Десятинной церкви.

Между тем главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК 26 мая заявил, что строительные вагончики необходимы для археологов, а о застройке фундамента Десятинной речь не идет вообще.