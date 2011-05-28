Маршрутка врезалась в троллейбус: пострадали трое пассажиров

В Черкассах маршрутный автобус врезался в троллейбус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 мая на ул. Дахновской.

Водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес-Бенц 308D", не выбрав безопасной скорости и дистанции, совершил наезд на троллейбус, который остановился перед ним.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу № 3.