Маршрутка врезалась в троллейбус: пострадали трое пассажиров
13:56, 28 мая 2011Общество
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ДТП в Черкассах
В Черкассах маршрутный автобус врезался в троллейбус.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 мая на ул. Дахновской.
Водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес-Бенц 308D", не выбрав безопасной скорости и дистанции, совершил наезд на троллейбус, который остановился перед ним.
В результате ДТП три пассажира микроавтобуса с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу № 3.
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