В день последнего звонка утонули три школьника
01:40, 28 мая 2011Общество
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Трагедия на Харьковщине
27 мая в день праздника Последнего звонка, в Харьковской области утонули трое школьников.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации с ссылкой на информацию Главного управления образования и науки.
«Трагически и бессмысленно оборвалась жизнь третьеклассника из Великобурлуцкого района и двух школьников из Харькова - восьми- и девятиклассника», - идет речь в сообщении.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства гибели детей.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области с начала года в водоемах утонуло 17 лиц, в том числе двое детей.
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