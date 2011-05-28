В день последнего звонка утонули три школьника

27 мая в день праздника Последнего звонка, в Харьковской области утонули трое школьников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации с ссылкой на информацию Главного управления образования и науки.

«Трагически и бессмысленно оборвалась жизнь третьеклассника из Великобурлуцкого района и двух школьников из Харькова - восьми- и девятиклассника», - идет речь в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства гибели детей.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области с начала года в водоемах утонуло 17 лиц, в том числе двое детей.