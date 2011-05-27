Великая княгиня Романова гостит в Украине по приглашению Януковича

В Автономную Республику Крым с частным визитом прибыла глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария РОМАНОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, в Международном аэропорту Симферополя 26 мая ее встречали: вице-спикер Крымского парламента Григорий ИОФФЕ, заместитель председателя Совета министров АРК – министр курортов и туризма автономии Георгий ПСАРЕВ, заместитель Симферопольского городского головы Илья ГЛАЗКОВ, представители Симферопольской и Крымской епархии.

М.РОМАНОВА находится в Украине с частным визитом по приглашению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и главы УПЦ Московского патриархата Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА.

Это первый визит главы Российского императорского дома в Украину. Она прибыла в нашу страну после посещения Санкт-Петербурга, где побывала на панихиде по своей матери, Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

В рамках визита в Крым, который продлится до 30 мая, Великая княгиня посетит различные исторические и культурные достопримечательности полуострова, г. Севастополь.

В ходе беседы с представителями руководства Крыма М.РОМАНОВА рассказала, что с детства знает о красотах и уникальном климате тех мест, где так любили отдыхать члены императорской семьи Романовых, и проявила большой интерес к нынешнему положению дел в курортно-туристической сфере автономии. Она заявила, что обязательно побывает в Ласточкином гнезде, старинных дворцах и парках, а еще хотела бы прокатиться в троллейбусе по самой длинной в Европе горной трассе, связывающей Симферополь и Ялту.

Г.ИОФФЕ и Г.ПСАРЕВ рассказали гостье о том, как сегодня сохраняются государством, и какие функции исполняют крымские дворцы, относящиеся к наследию дома Романовых, другие исторические ценности. Крымчане также выразили уверенность в том, что Великой княгине в Крыму понравится, и она еще не раз почтит его своим присутствием, как в бытность поступали все представители императорской фамилии.

Справка УНИАН. Мария РОМАНОВА (род. 23 декабря 1953 года, Мадрид Испания) - дочь Владимира Романова, внука российского императора Александра II, и его супруги — Л.Багратион-Мухранской. Окончила Оксфордский университет. Некоторое время жила во Франции. В настоящее время проживает в Испании. В 1989 году была провозглашена своим отцом наследницей Российского престола. В 1992 году после смерти отца издала «Манифест о принятии главенства в Российском императорском доме» и объявила своего сына Георгия (родился 13 марта 1981 г. от брака с принцем Прусским Францем-Вильгельмом) - наследником-цесаревичем.

С начала 1990-х годов ведет программы, связанные с церковной и детской благотворительностью.