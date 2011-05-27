Ритуальные службы Киева натворили нарушений на 45 миллионов

Контрольно-ревизионное управление в г. Киеве выявило в работе пяти столичных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги, нарушение финансовой дисциплины на сумму 45,44 млн. грн., из которых 4,1 млн. грн., – это нарушения, приведшие к убыткам (потерям) финансовых ресурсов.

Об этом сообщает КРУ со ссылкой на результаты проведенной проверки предприятий, входящих в сферу управления Главного управления ритуальных услуг КГГА, а именно: Ритуальной службы специализированного предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания», Ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Киевский крематорий», КП «Киевское коммунальное автотранспортное предприятие № 2737», Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник и Коммунальное предприятие по переработке нерудных строительных материалов.

В частности, столичное КРУ установило ряд фактов, когда предприятия, имея на это законные права, могли получать значительные суммы доходов, однако из-за необдуманности или халатности со стороны ответственных работников, потеряли возможность получить на свои счета дополнительные тысячи гривен. Например, Спецкомбинат, заключив соответствующий договор с обществом, не взыскал с него за хранение нереализованных товаров (намогильных плит), чем потерял возможность дополнительно получить более 490 тыс. грн. доходов.

В то же время, КП «ККАТП 27737» неправильно применяло тарифы на транспортные услуги по ритуальному обслуживанию населения. Как следствие, предприятие недополучило более 166 тыс. грн. доходов.

На других предприятиях зафиксированы случаи лишних полученных средств. В частности, Коммунальное предприятие по переработке нерудных строительных материалов предоставляло свои производственные площади под размещение стоянок автомобилей, что не предусмотрено его уставной деятельностью. В итоге получило прибыль в размере почти 40 тыс. грн., которая подлежит перечислению в бюджет. А Киевский крематорий, не имея соответствующей лицензии, в конце 2010 года осуществлял уничтожение опасных отходов, в результате получил почти 10 тыс. грн. доходов.

В процессе контрольных мероприятий ревизоры выявили факты, когда предприятия, не имея на это права, оказывали безвозвратную финансовую помощь, чем нанесли себе материальный вред на значительную сумму. Например, Спецкомбинат в 2010 г. предоставил одному строительному предприятию помощь, которая не предусмотрена финансовым планом, на сумму 570 тыс. грн.

Также во время ревизий установлены неединичные случаи, когда нельзя документально подтвердить выполнение различного рода работ, что, в свою очередь, привело к потерям и убыткам на предприятиях, предоставляющих ритуальные услуги. Так, Спецкомбинат и Крематорий, заключив договор с одним и тем же физическим лицом-предпринимателем, израсходовали почти 835 тыс. грн. на консультационные услуги по обучению и развитию персонала, подбор персонала и пр., однако подтверждающие документы по их получению ревизорам так и не были предоставлены.

Что касается зарплаты, то по данным КРУ, рабочие проверенных предприятий в целом недополучили 171,4 тыс. грн. доходов, в т.ч. работники КП «ККАТП 2737» – 85,8 тыс. грн., Спецкомбината – почти 70 тыс. грн., историко-мемориального заповедника – 11,3 тыс. грн., Коммунального предприятия по переработке нерудных строительных материалов – около 7 тыс. гривен. В то же время несоблюдение действующего законодательства при начислении и выплате заработной платы привело к ее незаконной выплате и лишнему перечислению в государственные целевые фонды почти 73 тыс. грн., из которых: Крематорием – 36,57 тыс. грн., КП «ККАТП 2737» – 33,25 тыс. грн., Коммунальным предприятием по переработке нерудных строительных материалов – 0,8 тыс. гривен.

Ревизорами установлены также другие нарушения, например по незаконным выплатам за услуги, которые превышали планируемые показатели финплана, по незаконному списанию горюче-смазочных материалов, нарушениям в бухгалтерском учете и пр.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 15 должностных лиц объектов контроля. Материалы ревизий направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений.