Завершается весенний призыв в армию

В Украине завершается призывная кампания “Весна-2011”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, в ходе весенней призывной кампании на срочную воинскую службу были призваны граждане Украины мужского пола 1986-1993 годов рождения, которым на день отправки в войсковые части исполнилось 18 лет и которые не имели права на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу или потеряли его.

Так, из Хмельницкой области на срочную службу во время призывной кампании “Весна-2011” было призвано 970 юношей. Из них 730 человек будут проходить службу в Вооруженных Силах Украины (415 – Сухопутные войска, 182 – Воздушные Силы, 51 – Военно-морские Силы, 82 – части центрального подчинения Генерального штаба ВС Украины), 200 – в Министерстве внутренних дел Украины, а еще 40 стали новобранцами Государственной службы специального транспорта.

Из Тернопольской области в ряды Вооруженных Сил и других военных формирований Украины было призвано 630 человек. Из них в ряды Украинского войска было отправлено 485 юношей, во Внутренние войска МВД Украины – 110 и Государственную специальную службу транспорта – 35.

Со сборного пункта Черновицкого областного военного комиссариата, что в райцентре Кицмань, для прохождения срочной воинской службы отправлено 580 призывников. В Вооруженных Силах Украины будут служить 455 человек, Внутренних войсках МВД Украины – 90, а в Государственной специальной службе транспорта – 35 призывников. 16 юношам из Буковины выпала честь проходить службу в отдельном полку Президента Украины.

Из Запорожского областного сборного пункта отправлено 1218 жителей области призывного возраста. В Вооруженных Силах будут служить 940 человек, Внутренних войсках МВД – 238, Государственной специальной службе транспорта – 40. Кстати, более 120 юношей остались служить на территории Запорожской области.

Юноши, которые в последних партиях прибывают в войсковые части Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, проходят адаптацию к условиям военной службы, начальную военную подготовку и готовятся к торжественному принятию Воинской присяги на верность украинскому народу.