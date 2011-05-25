Налоговики изъяли 3,5 тонны фальсифицированного кофе

Налоговики Львовской области изъяли около 3,5 тонн кофе, поддельного под известный бренд „Лавацца”.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области, сотрудники налоговой милиции Львовской области с помощью предпринятых оперативных мероприятий установили факт перевозки около 3,5 тонн кофе “Лавацца” и более 100 литров оливкового масла без украинской маркировки, ориентировочной стоимостью более 800 тыс. грн.

Гражданин, который представился владельцем транспортного средства, документы на груз не предоставил. Поэтому выявленный товар изъят, - отмечается в сообщении.

Как показали результаты экспертизы, изъятый кофе является недоброкачественным, то есть не отвечает установленным стандартам, нормам и техническим условиям.

Органами прокуратуры по этому факту возбуждено уголовное дело.