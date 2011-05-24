Донецкая мэрия изучила мировой сортирный опыт (фото)

В Донецке за средства, потраченные на 10 туалетных комплексов, приобретенных в рамках подготовки города к Евро-2012, можно было бы построить только 1-2 стационарных туалета. Об этом заявил начальник управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого городского совета Константин САВИНОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, по словам К.САВИНОВА, «за те средства, которые мы затратили на приобретение 10 туалетных комплексов, мы смогли бы построить в одном месте не больше 1-2 стационарных туалетов на 20-30 человек. А это решение позволит обслуживать одномоментно 70 человек в разных местах, при этом учитывая интересы людей с ограниченными возможностями».

К.САВИНОВ отметил, что, прежде чем принять решение о приобретении этих туалетных комплексов, в Донецкой мэрии «изучили мировой опыт». «Россия идет по этому пути при подготовке к Олимпиаде, а Пекин — использовал уже аналогичную продукцию, размещая ее в несколько этажей. Немецкий аналог в Берлине стоит 38 тыс. евро. Привезти, растаможить и установить будет стоить не менее 630 тыс. грн. за комплекс. Поэтому предпочтение отдали чешскому аналогу», - объяснил начальник управления.

В пресс-службе горсовета добавили, что Главным горуправлением благоустройства и коммунального обслуживания был проведен тендер по закупке санитарно-гигиенических комплексов для обслуживания массовых мероприятий, в результате которого и был определён победитель – ООО «Ариста» в количестве 10 штук (5 мужских и 5 женских комплексов, с учётом обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями). По информации мэрии, всего на участие в тендере подали заявки 7 поставщиков, в результате было отобрано предложение, которое наиболее полно отразило техническое задание. По данным мэрии, стоимость 10 комплексов составит около 4 млн. грн.

«Предложенная цена соответствует характеристике цена-качество и не является максимальной из всех предложений», - подчеркнули в горсовете. И отметили, что данные комплексы будут задействованы для всех городских мероприятий с массовым скоплением людей.

Технические характеристики комплексов таковы, что при своей мобильности они являются стационарными, и не требуют привлечения дополнительных затрат связанных с обслуживанием, за исключением технического персонала. Комплексы подключаются к существующим системам водоснабжения, водоотведения и электроэнергии.

Комплекс, предназначенный для мужчин, оборудован 4 отдельными кабинками, 5 писсуарами и 2 рукомойниками; имеется освещение, бойлер для приготовления горячей воды, наборы для умывальников, зеркала и туалетные принадлежности, а также электрообогреватели.

Комплекс, предназначенный для женщин, имеет 4 отдельные кабины и кабину для лиц с ограниченными физическими возможностями (оборудованную пандусом и отдельным входом).

Параметры данных комплексов таковы, что они не являются аналогами биотуалетов так привычных для горожан, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая народный депутат Остап СЕМЕРАК (фракция «БЮТ-Батьківщина») назвал недопустимой ситуацию, когда в Донецке на передвижной туалет в рамках подготовки к Евро-2012 тратят 400 тыс. грн. бюджетных средств.

“Партия регионов демонстрирует удивительный «прогресс» в «освоении» государственных денег под вывеской Евро-2012: вслед за харьковскими скамьями, каждая из которых стоит как автомобиль «Ланос», в Донецке уже закупают туалеты по цене «Мерседесов», - подчеркнул О.СЕМЕРАК, который является членом парламентского комитета по вопросам бюджета, министром оппозиционного правительства по делам молодежи, туризма, спорта и Евро-2012.

Фото предоставлены пресс-службой Донецкого горсовета