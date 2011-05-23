Синоптики на вторник обещают дожди с грозами

Завтра, 24 мая, в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южных областях местами 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киеве и Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня, 23 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 15-21°; в Днепре возле Киева 20°.