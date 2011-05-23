Янукович приедет к пограничникам
07:44, 23 мая 2011Общество
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Контрактников готовят на Черкащине
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 25 мая, в канун Дня пограничника, посетит учебный центр подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы в поселке Оршанец Черкасской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, Глава государства ознакомится с системой подготовки пограничников-контрактников.
С 2008 года Госпогранслужба Украины полностью перешла на комплектацию военнослужащими по контракту.
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