Янукович приедет к пограничникам

Контрактников готовят на Черкащине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 25 мая, в канун Дня пограничника, посетит учебный центр подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы в поселке Оршанец Черкасской области. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, Глава государства ознакомится с системой подготовки пограничников-контрактников. С 2008 года Госпогранслужба Украины полностью перешла на комплектацию военнослужащими по контракту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter