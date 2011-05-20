В Киеве ограбили офис ВО «Свобода»

В ночь с 19 на 20 мая был ограблен офис киевской городской организации ВО "Свобода".

Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой напресс-службу партии.

По данным "свободовцев", из офиса похищена только оргтехника и партийная документация, в частности, удостоверения журналистов газеты ВО "Свобода".

"Партия расценивает это преступление в контексте системного политического давления, которое в последнее время оказывают на "Свободу", бездеятельности правоохранителей и их попустительства тем, кто систематически препятствует конституционной политической деятельности "Свободы", - сказано в заявлении партии.