В Киеве ограбили офис ВО «Свобода»
14:51, 20 мая 2011Общество
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Забрали оргтехнику и партийную документацию
В ночь с 19 на 20 мая был ограблен офис киевской городской организации ВО "Свобода".
Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой напресс-службу партии.
По данным "свободовцев", из офиса похищена только оргтехника и партийная документация, в частности, удостоверения журналистов газеты ВО "Свобода".
"Партия расценивает это преступление в контексте системного политического давления, которое в последнее время оказывают на "Свободу", бездеятельности правоохранителей и их попустительства тем, кто систематически препятствует конституционной политической деятельности "Свободы", - сказано в заявлении партии.
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